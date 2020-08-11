Культура

Прерывание заселения Пскова между XIII и XV веками проследили археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского

Прерывание заселения Пскова между XIII и XV веками проследили археологи во время раскопок на улице Леона Поземского. Об этом сообщила директор областного Археологического центра Марина Кулакова на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам работы археологов в 2020 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, это было связано с военными действиями и моровыми поветриями. В ходе раскопок на улице Леона Поземского археологи обнаружили древние постройки, а также следы ранней запашки.

На раскопе на улице Набат, примыкающей к улице Леона Поземского, были обнаружены старинные железоделательные мастерские. «Огнеопасные производства выносились на окраину городу», - пояснила Марина Кулакова.

А в ходе раскопок у церкви Косьмы и Дамиана с Примостья обнаружили здания XVI-XVII веков, колодец, связанный с системой дренажей XIX века.

Раскопы в сквере между улицами Герцена и Волкова показали замощение бывшей Лесной площади на глубине всего 20 см.

В 2020 году археологические исследования в Пскове проводились на улице Леона Поземского, возле дома № 29 на улице Советской (территория бывшей ТЭЦ), возле дома №44 на улице Советской (возле музыкальной школы), на улице Георгиевской (инженерные сети к зданию первой псковской гимназии). Кроме этого, проводились археологические раскопки на поселении викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе и состоялась археологическая разведка в Островском районе.

Общая площадь раскопок составила более 3000 квадратных метров, найдено более 1500 артефактов.