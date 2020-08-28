Культура

Печать Псковской феодальной республики найдена в рамках реконструкции улицы Леона Поземского

Печать Псковской феодальной республики XV века найдена в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, на раскопках по ул. Набат. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте псковского археологического сообщества.

«Раскопки в рамках большой реконструкции улицы Леона Поземского ведутся на двух участках: улице Набат и улице Герцена. И там, и там нами изучается хороший средневековый слой, и вот одно из доказательств - печать Псковской феодальной республики XV века», - отмечают археологи.

На одной стороне печати можно легко прочитать надпись «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича», а на другой увидеть изображение мужчины в короне. По мнению многих исследователей, это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова.