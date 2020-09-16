Культура

Псковских учителей приглашают на международный форум «Живая классика»

Псковских учителей приглашают на международный педагогический форум «Живая классика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Департамента связей с общественностью фонда «Живая классика».

Открыта регистрация на V международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика». В этом году из-за пандемии для жителей регионов он впервые пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 сентября.

Участников форума ждет насыщенная программа, пообещали его организаторы. За три дня они смогут не только послушать десятки лекций от ведущих педагогов и психологов, но и поучаствовать в мастер-классе актрисы театра и кино Юлии Меньшовой, которая научит, как не бояться говорить перед публикой, держать внимание и быть понятым. Журналистка, радио- и телеведущая, режиссер Фекла Толстая расскажет о своем проекте «Живые страницы».

Это мобильное приложение интерактивно погружает пользователей в классические литературные произведения. Как и фонд «Живая классика», «Живые страницы» популяризируют чтение. Главный кинокритик страны Антон Долин поможет иначе взглянуть на некоторые произведения из школьной программы, он выступит с увлекательной лекцией «Кино по великим книгам». Российская телеведущая Арина Шарапова в формате паблик-ток расскажет об интересных книгах и за что она их так любит.

«В этом году форум пройдет в онлайн-формате, а значит, станет доступным более широкой аудитории. Мы пригласили не только специалистов, интересных узкому кругу филологов, а лекторов, которые также будет интересны и родителям и даже самим подросткам», - поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Узнать подробнее о педагогическом форуме, а также ознакомиться с его программой можно на официальном сайте.

За четыре года форум стал самой прогрессивной площадкой для обмена опытом между педагогами из разных стран. Ежегодно это событие объединяет около 30 000 человек, занятых в организации крупнейшего литературного проекта для подростков – международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Заявки на участие в V международном гуманитарном педагогическом форуме «Живая классика» принимаются через форму здесь.

Участие бесплатное, каждый прошедший обучение получит сертификат.