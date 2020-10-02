Культура

Очередной этап реставрации Троицкой церкви завершился в гдовской деревне Доможирка

Очередной этап реставрации церкви Троицы Живоначальной завершился в деревне Доможирка Гдовского района. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

Петрозаводские реставраторы уже убрали строительные леса. А 10 ноября на престольный праздник - память Параскевы Пятницы, в честь которой освящен южный придел храма - в деревне планируется массовое гулянье, если позволит эпидемическая ситуация.

Фото: группа «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

На предстоящий праздник пригласили учеников школы из деревни Ветвеник, ожидается приезд духовенства и паломников из Пскова и Санкт-Петербурга. Кроме того, перед гостями выступят ансамбль солистов Мариинского театра и команда исторических реконструкторов из Выборга. Праздничную литургию планируется начать в 11.00.

Церковь Троицы Живоначальной восстанавливается более 20 лет силами священника и историка Дмитрия Пономарева. Все работы проводятся на пожертвования неравнодушных людей.