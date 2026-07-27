Стали известны итоги девятого сезона псковского фестиваля «Битва талантов»

Торжественный финал фестиваля «Битва талантов», приуроченный ко Дню города, прошел в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» и запомнился зрелищными выступлениями. На сцене участники продемонстрировали навыки в различных жанрах: от вокала и ораторского мастерства до пилонного спорта, современных и классических танцев, работы на воздушных кольцах и мини-батутах. Мероприятие посетили как местные жители, так и гости города, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Федор Егоров

Завершился праздник церемонией награждения, где лауреатам и победителям вручили кубки и дипломы. Гран-при фестиваля достался следующим конкурсантам:

В номинации «Вокал: взрослые 18+» победителем стал Павел Басов;

В номинации «Вокал: подростки 11+» первое место завоевала Варвара Зарвигорова;

В номинации «Вокал: дети 5+» первое место получила Анна Оганян;

В номинации «Современный танец» выиграл коллектив KSJ - Fresh;

В номинации «Классический ансамбль» победил танцевальный клуб «Диамант»;

В номинации «Танцевальное соло/дуэт» первое место заняли Ульяна Оберемко и Лада Иванова;

В номинации «Групповой спорт» выиграла команда «Акроденс»;

В номинации «Джампинг-спорт» первое место заняла Диана Бобровицкая;

В номинации «Художественное слово» победила Алиса Пивович;

В номинации «Дизайн» первое место завоевала Валентина Гринкевич.

Также были определены победители в специальных номинациях: Кристина Иванова стала обладательницей «Абсолютного кубка», пятилетняя Алина Куракса получила награду «Самый юный участник», а звание «Надежда наставников» досталось Эрике Трениной.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и зрителям за поддержку ярких финалистов нового сезона, а также отметили самоотдачу и эмоциональность каждого дипломанта.

Дополнительно были объявлены лауреаты I и II степеней в ряде категорий:

В номинации «Дизайн» лауреатом I степени стала Елена Горячева;

В номинации «Художественное слово» призерами I степени стала Олеся Балакириева и II степени — Екатерина Зацепова;

В номинации «Спорт» лауреатом I степени стала Ульяна Зобнина, II степени — Анастасия Захарова;

В номинации «Джампинг спорт» призером первой степени стала команда «Далматинцы», второй степени — «Сумасшедший банан»;

В номинации «Групповой спорт» награда I степени досталась коллективу «Вики Спорт»;

В номинации «Танцевальное соло/дуэт» лауреатом первой степени стала Анастасия Зырянова, второй степени — дуэт Киры Ефимовой и Дарьи Харькиной;

В номинации «Классический ансамбль» призером I степени стал коллектив «Мозаика»;

В номинации «Современный танец» призерами I степени стал коллектив Sweet crew, II степени — коллектив Uni center dsnce - on est la;

В номинации «Вокал: дети 5+» лауреатом I степени стала Полина Иванова, II степени — Мирослава Дорошенко;

В номинации «Вокал: подростки 11+» призером I степень стала Екатерина Зацепова, II степени — Злата Афонина;

В номинации «Вокал: взрослые 18+» призером I степени стала Елена Константинова, II степени — Владислав Сергеев.

Финальный концерт девятого сезона «Битвы талантов» прошел в стилистике дискотеки 90-х при участии официальной вокалистки группы «Руки Вверх» Лизы Роднянской из Москвы. Сезон завершен, но оргкомитет фестиваля уже приступил к организации юбилейного, десятого по счету конкурса.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером «Битвы талантов»