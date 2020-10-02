Культура

Александр Братчиков рассказал, почему в «Октябре» больше не будет кинотеатра

Почему бывший кинотеатр «Октябрь» в Пскове планируется реконструировать под библиотеку вместо того, чтобы сохранить его прежний профиль или, например, снести, рассказал журналистам на пресс-конференции глава городской администрации Александр Братчиков.

С одной стороны он с пониманием отнесся к мнению горожан, которые больше хотели бы видеть в «Октябре» кинотеатр, чем библиотеку, а, с другой, предложил «исходить из реалий — на что можно привлечь федеральное финансирование», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На кинотеатр финансирования из федерального бюджета не предполагается. Как бы нам этого ни хотелось, мы не сможем пробить 300 миллионов на кинотеатр. Тем более, что в городе уже есть три кинотеатра, и сказать, что нам очень нужен еще один кинотеатр — вряд ли это так», - пояснил Александр Братчиков.

Также он не согласился с мнением тех, кто выступал за снос здания бывшего кинотеатра, потому что он загораживает вид на Кремль, зато счел возможным вариант обустройства на этом месте парка.

«Сделать парк на месте «Октября» можно, но он будет всего 500 квадратных метров. Ну какой это парк? Кроме того, чтобы пойти по этому парку погулять, нужна парковка. А как ее организовать у "Октября"? Не очень логично будет. Хотя как вариант можно рассматривать», - добавил он.