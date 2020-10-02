Культура

Спектаклем «Цыганы» завершит гастроли в Пушкиногорье петербургский театр

Спектаклем «Цыганы» завершит свои гастроли в Святогорье петербургский театр «Пушкинская школа». Премьера спектакля прошла в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» буквально неделю назад, 30 сентября.

Финальная сцена из нового спектакля «Пушкинской школы». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая работа труппы под управлением народного артиста России, лауреата госпремии РФ Владимира Рецептера в день ее первого показа была очень тепло принята публикой. Показательно, что в спектакле заняты не только опытные актеры из первого состава «Пушкинской школы», но и молодежь из второго и даже из третьего набора специального, с углубленным изучением творчества Пушкина, курса Владимира Рецептера в санкт-петербургском Российском государственном институте сценических искусств. Режиссёр этого спектакля, Денис Волков, также занят на сцене: он играет роль, которую в классической драматургии принято обозначать термином «лицо от театра». Сам Владимир Рецептер в «Цыганах» выступил как автор сценической редакции и постановки.

Сцена из спектакля «Цыганы» За Пушкина — Сергей Хайменов. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В музее также отметили, что помимо собственно поэмы Пушкина «Цыганы» в спектакль вошли мемуарные и документальные материалы, так или иначе касающиеся биографии поэта — тех событий, которые позже, по переосмыслении, он сделал фабулой своего произведения. История о том, как 25-летний Александр в дни своего пребывания в Бессарабии влюбился в красавицу Земфиру, дочь були-башу (то есть старосты) цыганского табора, стоявшего в ту пору в местечке Юрчены, известна нам по нескольким источникам. И, вероятнее всего, «апокрифом» (так определяет известный исследователь Г. Чулков в книге «Мистика судьбы Пушкина») она не является.

Сам Владимир Рецептер в день премьеры спектакля в «Михайловском» отметил, что его театру очень волнительно и радостно было работать над «Цыганами» в год «кишиневского юбилея»: известно, что Пушкин прибыл в Молдавию (Бессарабию) ровно два века назад — 21 сентября 1820 года.

Спектакль «Цыганы» начнут завтра в 18.30, уточнили в Пушкинском заповеднике.