Культура

Музей друзей Саввы Ямщикова открыли в Пушкинских Горах

Открытие музея друзей реставратора и искусствоведа Саввы Ямщикова состоялось в Пушкинских Горах 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В церемонии открытия приняли участие представители администрации Пушкиногорского района, областного комитета по культуре, деятели культуры и искусств Ленинградской и Псковской области.

В тот же день в Пскове возле Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову.

Реставратор скончался в 2009 году, похоронен на кладбище в Ворониче (Пушкиногорский район). Вдова и дочь Саввы Ямщикова одобрили идею создания в Пскове памятника и его проект.