Культура

Министр культуры возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове

Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову, установленному в Пскове, неподалеку от Покровской башни. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с посещения памятника начался ее рабочий визит в Псковскую область.

В церемонии возложения цветов также приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, гендиректор Псковско-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. Он рассказал министру об истории создания памятника.

Памятник высотой 2 м 93 см отлит из бронзы и установлен на пересечении улиц Свердлова и Воеводы Шуйского. Он представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, которые имитируют руинированные фундаменты из местного известняка и повторяют в плане фрагмент Покровской башни Окольного города.

Скульпторы — Михаил и Антон Плохоцкие из Москвы, архитектор — Александр Асафов. Работы профинансированы благотворительным фондом имени святого Серафима Вырицкого. Установка памятника 30 июня согласована Псковской городской Думой.

Напомним, Савва Ямщиков скончался в 2009 году и похоронен на кладбище в Ворониче (Пушкиногорский район). Вдова и дочь Саввы Ямщикова одобрили идею создания в Пскове памятника и его проект. 8 октября состоялось его неофициальное открытие.

После возложения цветов к памятнику известному реставратору Ольга Любимова посетила храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.