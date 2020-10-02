Культура

Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на ремонт усадьбы Родзянко

Ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах попросил министра культуры Ольгу Любимову руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках посещения Варлаамской башни министр ознакомилась со стендами, на которых представлена информация о состоянии родовой усадьбы и планах по ее восстановлению.

Вадим Нэдик сообщил, что в следующем году Усвяты отметят юбилей, поэтому реконструкция усадьбы была бы логична. По его словам, кровля дома находится в бедственном положении.

Чиновник уточнил, что с учетом проектных работ на ремонт усадьбы потребуется около 28,5 млн рублей, однако соответствующая заявка Псковской области на финансирование из федерального бюджета все еще не рассмотрена. Вадим Нэдик попросил министра «дать ей движение», и Ольга Любимова пообещала ускорить процесс.

Также ей рассказали о планах по реконструкции «Таблетки» под театр кукол и успешной реконструкции Дома губернатора, в котором размещена детская и юношеская библиотека.