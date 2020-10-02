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Культура

Глава Минкультуры оценила обновленную псковскую библиотеку

14.10.2020 11:26|ПсковКомментариев: 2

Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила обновленную Псковскую областную универсальную научную библиотеку. Недавно здесь завершилась масштабная реконструкция. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, отремонтированное учреждение ей продемонстрировали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор библиотеки Вера Павлова.

Также объект посетил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Вера Павлова рассказала, что Псковская областная универсальная научная библиотека была основана в 1833 году, в здании на Профсоюзной, 2 она располагается с 1962 года. При этом с момента введения в эксплуатацию в нем ни разу не было капитального ремонта.

Также директор библиотеки представила фотографии, иллюстрирующие ход реконструкции ПОУНБ, провела по основным посещениям, в том числе показала книгохранилище.

Библиотека только открылась, а уже вчера записались 50 студентов, рассказала Вера Павлова.

Напомним, что на работы по реконструкции ПОУНБ было направлено более 210 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Дополнительно на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки Псковская область получила 40 миллионов рублей по распоряжению правительства РФ.

По итогам реконструкции за счет дополнительной двухэтажной надстройки общая площадь здания увеличена на 800 квадратных метров. Новые помещения позволят расширить функционал региональной библиотеки. Так, библиотека теперь станет полноценным центром досуга. Здесь, в частности, появится молодежный центр, на базе которого будут работать дискуссионные клубы. За счет внедрения смарт-зала расширятся возможности работы краеведческого отдела. Увеличена теперь и площадь выставочных помещений. В книгохранилище установлена новая автоматическая система газового пожаротушения.

Кроме того, созданы условия для посещения библиотеки представителями маломобильных групп населения: расширены дверные проемы, выполнена перепланировка. На входе установлен электроподъемник, еще один открывает доступ в фойе. Также в здании теперь есть современный лифт, которым смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями.

Теги: #Псковская областная библиотека #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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