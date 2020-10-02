Культура

Ольга Любимова о Псковской области: Ваш край — сердце реставрационной деятельности

«Ваш край - сердце реставрационной деятельности. Это направление важно и дорого для министерства культуры. Это наш общий путь и общее дело», - об этом заявила министр культуры Ольга Любимова во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в ходе общения стороны рассмотрели возможные перспективы взаимодействия, обсудили новые проекты, реализацию в регионе национального проекта «Культура».

В первую очередь губернатор поблагодарил руководителя министерства за системную и регулярную поддержку, которая оказывается региону по ключевым направлениям. Он обратил внимание, что на территории области более 4 тыс. объектов культурного наследия, поэтому конструктивное сотрудничество региона с ведомством сложно переоценить.

Ольга Любимова обратила внимание, что в должности министра прибыла в регион впервые, хотя раньше приезжала сюда неоднократно. «Я много лет ездила в Псковскую область. И приятно, когда приезжаешь и своими глазами видишь, как меняются дороги, инфраструктура. Меняются и объекты культурного наследия — в этом смысле Псковская область уникальная», — заметила министр. Она обратила особое внимание, что в области готовы прибыть и активно работать волонтеры культуры из разных субъектов, в том числе получая уникальный опыт у реставраторов. «Ваш край — сердце реставрационной деятельности. Это направление важно и дорого для Министерства культуры. Это наш общий путь и общее дело», — заметила она.

Говоря о реализации национального проекта, глава региона обратил внимание, что финансирование по этому направлению в 2020 году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Кассовое освоение составляет более 77%. «Мы дорожим вашей поддержкой и со своей стороны стараемся держать взятые на себя обязательства», — заметил Михаил Ведерников.

Особое внимание стороны уделили обсуждению направлений и проектов, для реализации которых важна поддержка федерального центра. Один из них — обустройство Псковского областного театра кукол в новом здании в историческом центре города. Ожидается, что это будет не просто театр кукол, а крупный многофункциональный молодежный центр. Конкурс на подготовку проектной документации уже объявлен.

Также глава региона обратил внимание министра на необходимость решения вопроса по возврату в региональную собственность памятника культурного наследия «Дом губернатора», где завершаются работы по реконструкции. Стороны также обсудили и возможность реконструкции Покровской башни.

На встрече рассмотрен и вопрос участия Псковской области в проекте «Возрождение исторических усадеб». Речь идет о «Доме Родзянко» в Усвятском районе — памятнике архитектуры периода эклектики. «Ожидается, что этот объект будет центром культуры и туризма. Мы уже прописываем и разрабатываем специальные туристические маршруты, связанные с этим местом», — заметил глава региона.

В результате стороны обсудили детали реализации данных проектов, а также договорились о продолжении плодотворной совместной работы. Ольга Любимова пообещала, что все обозначенные вопросы будут рассмотрены и тщательно изучены, и ведомство окажет региону необходимую поддержку. «Работаем вместе», — заключила Ольга Любимова, обращаясь к губернатору.