Культура

Усадьбу Родзянко в Усвятах могут восстановить по проекту «Возрождение исторических усадеб»

Усадьбу Родзянко в Усвятах могут включить в проект «Возрождение исторических усадеб». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, комментируя итоги рабочего визита в псковский регион министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Это уникальный памятник архитектуры периода эклектики, сочетающий элементы средневековых замков и конструктивные интерьерные решения конца XIX века», - подчеркнул губернатор, напомнив, что вопрос о состоянии усадьбы Родзянко не раз обсуждался с местными жителями.

Реконструкция объекта, по его словам, могла бы стать подарком жителям Усвят к 1000-летию поселка. «Я попросил Ольгу Борисовну (Любимову - ред.) включить нашу заявку в проект "Возрождение исторических усадеб" проектной программы "Культурная инициатива". Это, пожалуй, последняя крупная федеральная программа, в которой Псковская область пока еще не участвовала», – отметил глава региона.

На разработку проектно-сметной документации понадобится 2,5 млн рублей, а на проведение самих работ – более 26 млн рублей. «Если проект будет реализован успешно, мы и дальше будем подавать новые заявки. В Псковской области большое количество усадеб, которые нуждаются в восстановлении и которые объективно могут стать точками притяжения для туристов и центрами общественной жизни районов», – подчеркнул губернатор.

В целом, по его словам, визит министра культуры в Псковскую область был очень продуктивным, и его результаты будут радовать жителей региона не один год.