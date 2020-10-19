Культура

В графском доме в Волышово начались первоочередные противоаварийные работы

На объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком», XVII -XIX вв. «Дом графский» начались первоочередные противоаварийные работы. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области .

В соответствии выданным областным комитетом по охране объектов культурного наследия разрешением на проведение первоочередных противоаварийных работ предусмотрено устройство временной кровли, закрытие оконных и дверных проемов, вывоз мусора.

Ранее Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях было установлено временное ограждение вокруг графского дома и церкви Спаса.

Также в рамках противоаварийных работ Научно-производственным центром проведены работы по сохранению фрагментов лепного декора в качестве образцов для будущей реставрации главного дома усадьбы Волышево. Фрагменты лепного декора хранятся в администрации Порховского района.