Графский дом в Волышово обретет временную кровлю в ближайшем будущем

Временная кровля на главном здании усадьбы Строгановых в Волышово появится в рамках противоаварийных работ в ближайшем будущем. Об этом сообщил и. о. председателя регионального комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик.
Фото Вадима Нэдика
«После установки настилов на втором этаже начнется оборудование временной кровли в рамках противоаварийных первоочередных работ по сохранению памятника истории и архитектуры», - написал он на своей странице в соцсети Facebook и добавил, что на объекте работает ООО «Августина» (Псков).
«Прекраснейший паркет находится под упавшим на него во время пожара потолком. Как его будут извлекать?» - спросили у Вадима Нэдика в комментариях. Над высокохудожественным паркетом из редких пород деревьев архитектор Попов работал несколько лет.
Фото Юрия Щеглова, 2013 год
«Если паркет или его части будут найдены во время расчистки, будем сохранять», - ответил он и отметил, что авторский надзор ведет ГАУК «Научно-производственный центр», который несколько лет сохранил фрагмент паркета.