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Культура

Графский дом в Волышово обретет временную кровлю в ближайшем будущем

24.10.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

Временная кровля на главном здании усадьбы Строгановых в Волышово появится в рамках противоаварийных работ в ближайшем будущем. Об этом сообщил и. о. председателя регионального комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик.

Фото Вадима Нэдика

«После установки настилов на втором этаже начнется оборудование временной кровли в рамках противоаварийных первоочередных работ по сохранению памятника истории и архитектуры», - написал он на своей странице в соцсети Facebook и добавил, что на объекте работает ООО «Августина» (Псков).

«Прекраснейший паркет находится под упавшим на него во время пожара потолком. Как его будут извлекать?» - спросили у Вадима Нэдика в комментариях. Над высокохудожественным паркетом из редких пород деревьев архитектор Попов работал несколько лет.

Фото Юрия Щеглова, 2013 год

«Если паркет или его части будут найдены во время расчистки, будем сохранять», - ответил он и отметил, что авторский надзор ведет ГАУК «Научно-производственный центр», который несколько лет сохранил фрагмент паркета.

Теги: #ремонт #памятники #усадьба Строгановых в Волышове
Источник: Псковская Лента Новостей
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