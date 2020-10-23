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Культура

Памятники, которых мы достойны: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

26.10.2020 13:24|ПсковКомментариев: 0

На левом берегу реки Великой в месте впадения в нее небольшой речки Мирожи находится комплекс одного из самых древних монастырей Псковской земли и Северо-Западной Руси в целом. Это Спасо-Мирожский монастырь.

 

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Во второй четверти XII века по заказу новгородского архиепископа св. Нифонта новгородской строительной артелью был поставлен каменный Спасо-Преображенский собор, который в несколько измененном виде сохранился до наших дней. Он представлял собой тогда необычный для древнерусской архитектуры тип крестово-купольного храма с пониженными боковыми апсидами и западными угловыми компартиментами.

 

Последние, впрочем, были вскоре надстроены теми же мастерами до высоты основного объема здания. В перестроенном виде этот тип храма был использован как образец при возведении несохранившейся Климентовской церкви в Старой Ладоге (1153 г.) и строительстве собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1310-1311 гг.) в Пскове. 

 

Для внутренней отделки храма новгородский владыка выписал греческих мастеров, которые расписали его стены фресковой живописью. Сегодня мы имеем не менее 80% первоначальной росписи.

 

Крупномасштабные композиции «Деисус», «Вознесение», «Рождество Христово», «Успение Богоматери», «Сретение», «Богоявление», «Воскрешение Лазаря», «Распятие», «Снятие с креста», «Воскресение Господне», «Сошествие Св. Духа на Апостолов» украшают алтарь, купол, своды и стены собора.

 

Эти сюжеты дополнены многочисленными евангельскими сценами и фигурами святых. Уникальный по полноте сохранившийся ансамбль древнерусских фресок тесно связан с классическими памятниками греческого искусства XII века.

 

Забеленные в позднесредневековое время фрески вновь были открыты во второй половине XIX века и вскоре записаны клеевой живописью мастерами палехского подрядчика Н. М. Сафонова. В XX веке периодически велись работы по раскрытию древней фресковой живописи и укреплению красочного слоя. Освобожденные от клеевого плена фрески Спасо-Преображенского собора поражают посетителей высочайшим мастерством исполнения, яркостью и насыщенностью тонов, классической иконографией.

 

Историко-архитектурный ансамбль Спасо-Мирожского монастыря включает также памятники более позднего времени. Среди них следует отметить теплую трапезную церковь св. Стефана Архидьякона, поставленную в конце XVII - начале XVIII вв. на Святых Вратах монастыря; братский двухэтажный корпус XVIII века с колокольней 1879 г.; деревянный на каменной подклети XV века настоятельский дом. Все эти постройки, окруженные ныне монастырской оградой, представляют собой свидетельства былой славы и величия этого древнего монастыря.

 

В 1922 году Мирожский монастырь был упразднен советскими властями. Только в 1994 году под сводами монастырских стен вновь зазвучала молитва. Сегодня Мирожский монастырь действует, но вместе с тем он представляет собой архитектурный ансамбль огромного историко-художественного значения и открыт для посещения. При монастыре работает иконописная мастерская. Многие иконы, представленные в монастырской галерее, можно заказать и купить.

 

В июле прошлого года ансамбль Спасо-Мирожского монастыря был включен наряду с другими псковскими храмами в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Для завершения реставрационных работ в соборе Спаса Преображения была разработана большая программа, отражающая статус памятника ЮНЕСКО. Например, в проектную документацию включили подведение необходимых коммуникаций для комфортного обслуживания туристов. Важной частью программы стали также мониторинг внутреннего микроклимата, разработка картограммы фресковой живописи и противопаводковые мероприятия.

Монастырь открыт для посетителей только в сухую погоду, перед посещением советуем позвонить и уточнить время работы. Последний вторник месяца - санитарный день.

Стоимость посещения для взрослых -200 руб., школьников/пенсионеров - 100 руб., семейный билет - 400 руб.

Адрес: Псков, Мирожская набережная, 2

Телефон: +7 (8112) 56-73-02, 8-909-576-777-5, 8-909-576-1-222.

Время работы в летний период: с 11.00 до 20.00, кроме понедельника. В зимний период: с 10.00-17.00.

Теги: #Мирожский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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