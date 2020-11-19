Культура

Выставка «За скобками года» открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке начала работать выставка фотографий лауреата национальной премии «Культурное наследие» Татьяны Наместниковой «За скобками года». На ней представлено 25 работ, созданных в разные годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Татьяна Наместникова родилась в Пскове. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (1999), Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (2004). Работала в Централизованной библиотечной системе города Пскова, областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина, областной универсальной научной библиотеке, редакции журнала «Наше наследие», возглавляла Региональный центр чтения в Пскове.(2010-2011). В 2016 году она стала лауреатом национальной премии «Культурное наследие».

«Фотографией занимается около четверти века, ее любимый жанр – пейзаж. Наполненные красотой и драмой роскошные природные ландшафты постоянно меняются в зависимости от сезона, - рассказали организаторы выставки. - Туристический сезон в Самолве всегда заканчивается в октябре. Пустеют берега Чудского озера, где в 1242 году произошла битва Александра Невского, вошедшая в историю под названием "Ледовое побоище". И начинается время, которое Татьяна называет "за скобками года", позаимствовав выражение у поэта. И прекрасная природа Самолвы и ее окрестностей погружается в историю, где времени нет».