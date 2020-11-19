Культура

Крупу для каши из пушкинской сказки можно будет найти в сувенирных лавках «Михайловского»

Мешочки с полбой - крупой, о которой все наслышаны благодаря пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде» («…Есть же мне давай вареную полбу…») - в ближайшее время появятся в продаже в сувенирных лавках Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, это произойдёт благодаря давнему сотрудничеству «Михайловского» с музеем-заповедником «Куликово поле». Именно коллеги из Тульской области уже много лет присылают в Пушкиногорье, на знаменитую бугровскую мельницу, пшеницу, выращенную на землях музея. Зерно с Куликова поля в Пушкинском заповеднике используют, чтобы продемонстрировать многочисленным туристам работу старинных мельничных механизмов. И гости музея, особенно дети, с большим интересом прямо из решета пробуют свежесмолотый продукт, разительно отличающийся от «магазинного» и на вкус, и на ощупь. А расфасованные в сувенирные мешочки муку и крупу охотно покупают на память о необычной экскурсии и увозят с собой.

В музее убеждены, что «сувенирная» полба будет пользоваться не меньшим спросом. В «Михайловское» её привезли уже расфасованной по пакеты по 300 граммов.

Напомним, что полба была широко распространена еще в древности, на заре цивилизации: наиболее древние её образцы были обнаружены при раскопках в долинах Арарата, на территориях нынешних Турции и Армении, и датируются 6 - 5 тысячелетием до нашей эры. Каши из полбы были очень популярны и в России - вплоть до XIX века.