Культура

Псковский Союз писателей проведет вторую онлайн-презентацию книги «Память поколений»

Псковское региональное отделение Союза писателей России проведет вторую онлайн-презентацию книги «Память поколений», изданной по итогам реализации литературно-исторического проекта «Чтобы помнили». Об этом сообщает Псковской литературный портал.

Первая презентация состоялась 6 декабря. В ней приняли участие 27 авторов сборника из России, Белоруссии и Израиля, в том числе победители литературных конкурсов, проведенных в ходе реализации проекта. В рамках презентации школьники из Пскова и Великих Лук прочитали стихотворения псковских поэтов-фронтовиков, опубликованные в книге.

Презентация транслировалась на канал Псковского регионального отделения Союза писателей России на видеохостинге YouTube, запись презентации дополнительно размещена на канале «Бессмертный полк русской поэзии», а также на страницах литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» в социальных сетях. На сегодняшний день только в YouTube презентацию посмотрели более 200 человек.

На 13 декабря команда литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» запланировала вторую презентацию сборника. В ней примут участие поэты, которые по разным причинам не смогли присоединится к первой презентации, и псковские барды. Начало в 16:00.

Предусмотрена прямая трансляция презентации на YouTube-канале Псковского регионального отделения Союза писателей России – «Псковский писатель».

Напомним, что литературно-исторический проект «Чтобы помнили» региональное отделение Союза писателей России реализует с марта 2020 года. Основными мероприятиями проекта стали: Всероссийский поэтический конкурс «Высота», посвященный 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилейный, X фестиваль исторической поэзии «Словенское поле».

Все ключевые мероприятия проекта нашли отражение в книге. Отдельной главой представлена подборка духовной лирики конкурса «Свет обители», который проводился в рамках фестиваля «Словенское поле – 2020» по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и был посвящен 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Уже сейчас любой желающий может прочитать или скачать PDF-версию книги «Память-поколений» в электронной библиотеке сайта «Псковский литературный портал».