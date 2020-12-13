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Культура

Художника из Святогорья представляет интернет-пользователям «Михайловское»

17.12.2020 19:35|ПсковКомментариев: 0

Небольшую цифровую выставку работ пушкиногорского художника Александра Иванова представляет Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». С сегодняшнего дня эта виртуальная экспозиция доступна подписчикам и посетителям официального паблика учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Иванов. В ожидании зимы (2019, из личной коллекции).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Александр Иванов — руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника. Воспитанник поселковой Детской школы искусств, а затем — художественно-графического факультета Смоленского педуниверситета, он несколько лет отдал педагогической работе: преподавал основы изобразительного искусства в Зарецкой средней школе. Работу с детьми Александр Иванов не оставил и по сей день. Он проводит мастер-классы «Ювелирная техника — гравюра» и отдельные занятия в студии эстетического развития детей, работающей в заповеднике — рассказывает о работе художника в музее, обучает работе на офортном станке, показывает приемы работы акварельными и гуашевыми красками и прочее.

Александр Иванов ведет занятие в музейной студии эстетического развития детей. Фото: Пушкинский заповедник.

На новой виртуальной выставке представлено несколько святогорских пейзажей и полотно «Студент», на котором запечатлен художник за работой. В «Михайловском» отметили, что несколько акварелей Александра Иванова можно найти и в художественном альбоме «Художники Пушкиногорья», выпущенном силами музея в серии «Святогорская галерея» в 2007 году.

Теги: #выставка #пушкинский заповедник #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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