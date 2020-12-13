Культура

Названы самые ожидаемые фильмы в новогодние праздники

Доля российского кино в прокате в 2020 году составила порядка 50%, одни из самых ожидаемых новогодних релизов – мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки» и фильм «Последний богатырь: Корень зла», рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью трем российским информационным агентствам.

«Доля российского кино в этом году крайне высокая – около 50%, в целом из-за того, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны», - цитирует ее РИА Новости.

По словам министра, одни из самых ожидаемых релизов – «Конь Юлий и Большие скачки», выходящий на экраны 31 декабря, и вторая часть русского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла», премьера которого намечена на 1 января.