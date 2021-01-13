Скульптура динозавра из Псковской области заняла 9 место на всероссийском конкурсе

Скульптура Романа Кириллова «Динозавр», установленная в Опочке, заняла 9 место на всероссийском конкурсе необычных памятников «СкульпТУТУра». Об этом сообщается в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
3D-модель скульптуры Романа Кириллова. Источник: art.tutu.ru
Скульптура динозавра создана в 2019 году из автозапчастей. Высота трицератопса составляет около 1,7 м.
Итоги голосования следующие:
Финал конкурса состоялся 11 января. Официальные итоги опубликовали сегодня, 13 января. Онлайн-голосование проходило в течение трех месяцев в сообществе Туту.ру в социальной сети «ВКонтакте» и на странице проекта.
Эксперты «Туту» изучили тысячи изваяний во всех регионах страны и перевели в 3D-формат сотню самых неординарных скульптур. Все желающие могли узнать историю создания этих работ и выбрать самый креативный памятник России.