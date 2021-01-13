Культура

Скульптура динозавра из Псковской области заняла 9 место на всероссийском конкурсе

Скульптура Романа Кириллова «Динозавр», установленная в Опочке, заняла 9 место на всероссийском конкурсе необычных памятников «СкульпТУТУра». Об этом сообщается в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

3D-модель скульптуры Романа Кириллова. Источник: art.tutu.ru

Скульптура динозавра создана в 2019 году из автозапчастей. Высота трицератопса составляет около 1,7 м.

Итоги голосования следующие:

1 место - памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва);

2 место - скульптура «Свидание» (Курск);

3 место - памятник «Комар - хранитель Сибири» (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО);

4 место - памятник «Йошкин Кот» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

5 место - памятник Терминатору (Глазов, Республика Удмуртия);

6 место - памятник дворнику (Якутск);

7 место - памятник реактивному поезду (Тверь);

8 место - памятник первокласснику (Ростов-на-Дону);

9 место - скульптура «Динозавр» (Опочка, Псковская область);

10 место - скульптура «Золотая корона „Йорял“» (Элиста, Республика Калмыкия).

Финал конкурса состоялся 11 января. Официальные итоги опубликовали сегодня, 13 января. Онлайн-голосование проходило в течение трех месяцев в сообществе Туту.ру в социальной сети «ВКонтакте» и на странице проекта.

Эксперты «Туту» изучили тысячи изваяний во всех регионах страны и перевели в 3D-формат сотню самых неординарных скульптур. Все желающие могли узнать историю создания этих работ и выбрать самый креативный памятник России.