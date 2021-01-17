Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
елка желаний - мечты сбываются
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
Соглашение о сотрудничестве
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Культура 17.01.2021 16:381 Временную кровлю обустраивают в Волышово 19.01.2021 08:500 Выставка живописи Александра Коростелева «Реликтовый свет» откроется в Пскове 22 января 19.01.2021 08:300 Организаторы «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии 18.01.2021 22:330 Областная библиотека приглашает на фотовыставку Валентины Чеботаревой 17.01.2021 22:380 Первый печатный каталог с работами псковских иконописцев увидел свет 17.01.2021 16:381 Временную кровлю обустраивают в Волышово
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 14.01.2021 13:1610 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Организаторы «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии

19.01.2021 08:30|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с директором АНО «ПсковКонцерт» Елизаветой Барышниковой, художественным руководителем и главным дирижером губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии также принял участие директор государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Представляя концепцию, Елизавета Барышникова подчеркнула, что в текущем году будет произведена «перезагрузка» праздника. Изменения затронут как творческую программу, так и его позиционирование в СМИ и продвижение, которое будет включать новые каналы распространения информации, в том числе в других регионах страны.

Подробнее о программе рассказал Николай Хондзинский. Главным событием станет театральная постановка оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», которую покажут на «оперной» сцене, а в дальнейшем адаптируют для показов в БКЗ филармонии. Планируется провести и балетный гала-концерт. Кроме того, на «исторической» сцене на поляне состоится показ ряда литературно-музыкальных проектов при участии известных артистов и коллективов страны.

Отдельное внимание спикеры уделили визуальному оформлению праздника и его инфраструктуре, что обеспечит комфортное пребывание на поляне взрослых и детей в течение всего дня, отметили в пресс-службе.

Михаил Ведерников спросил, что будет ли организовано на поляне в Михайловском место для семейного отдыха. Елизавета Барышникова отметила, что концепция праздника предполагает семейное времяпрепровождение, также будет предусмотрена интерактивная детская локация.

Ряд предложений по проведению фестиваля озвучил Георгий Василевич. Руководитель Пушкинского музея-заповедника предложил создать талисман Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также положить начало традиции ежегодного представления в рамках праздника культурного наследия и туристического потенциала одного из регионов Российской Федерации.

Глава региона поддержал представленные предложения и подчеркнул, что над обновленной концепцией проделана значительная работа. Михаил Ведерников отметил, что в ближайшее время необходимо доработать документы, которые планируется направить в Министерство культуры РФ для возможного получения дополнительной поддержки.

Теги: #культура #дни пушкинской поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 171 человек
19.01.2021, 09:240 Несколько жилых домов горело в Псковской области 18 января 19.01.2021, 09:150 Псковского адвоката заключили под стражу по обвинению в убийстве 19.01.2021, 09:090 Утеплитель ворот обгорел в гаражном кооперативе в Пскове 19.01.2021, 09:000 Православные верующие празднуют сегодня Крещение Господне
19.01.2021, 08:500 Выставка живописи Александра Коростелева «Реликтовый свет» откроется в Пскове 22 января 19.01.2021, 08:380 Спад заболеваемости COVID-19 к лету прогнозируют в России 19.01.2021, 08:300 Организаторы «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии 19.01.2021, 08:200 Архивисты рассказали о золотом подарке брата императора Александра II Троицкому собору
19.01.2021, 08:070 Центробанк планирует развить институт информаторов 19.01.2021, 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.01.2021, 07:190 Псковский драмтеатр включил в репертуар января «Пиковую даму» 19.01.2021, 06:580 Еще одна категория россиян сможет досрочно выйти на пенсию
18.01.2021, 23:320 Минобороны РФ сообщило о применении инновационных методов лечения болезни Паркинсона 18.01.2021, 23:161 С января платежки за мусор будут приходить псковичам до 10 числа 18.01.2021, 23:122 На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек 18.01.2021, 23:070 В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Сытый Студент»
18.01.2021, 23:020 23 человека умерли за год Псковской области из-за отравления алкоголем 18.01.2021, 22:560 Проект расчистки реки Псковы разработают до середины октября 2022 года 18.01.2021, 22:380 В Великих Луках начались крещенские купания 18.01.2021, 22:330 Областная библиотека приглашает на фотовыставку Валентины Чеботаревой
18.01.2021, 22:240 Проверять свидетельства о госрегистрации на стеклоомывайку советуют псковичам 18.01.2021, 21:520 В Псковском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор с огнеметчиками 18.01.2021, 21:360 «Псковпассажиравтотранс» выпустил на линию новые автобусы МАЗ 18.01.2021, 21:260 Псковские приставы проведут «горячую линию» по коллекторам
18.01.2021, 21:100 Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове на Коммунальной 18.01.2021, 21:050 Команда хип-хоп центра «...Хоть Отбавляй!» представила Псковскую область на Чемпионате и Первенстве СЗФО по брейкингу 18.01.2021, 21:018 «Живем хуже, чем бомжи»: жительница псковской деревни просит о помощи 18.01.2021, 20:240 Жители Великих Лук отметили День освобождения города
18.01.2021, 20:220 До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную 18.01.2021, 20:093 На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 18.01.2021, 20:030 Белоруссию лишили права на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году 18.01.2021, 19:540 Входы и выходы в Капитолий заблокированы из-за «внешней угрозы безопасности»
18.01.2021, 19:470 Найдена возможная альтернатива антибиотикам 18.01.2021, 19:281 Снежный Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.01.2021, 19:240 Кавказская пленница по-псковски 18.01.2021, 19:133 Депутат Олег Брячак «отметил» день рождения в суде
18.01.2021, 18:510 Реплика Донецкого: Звезда ковида 18.01.2021, 18:446 Мурашко назвал условие для отмены ношения масок 18.01.2021, 18:250 Псковское УФНС России разъяснило, какие налоги нужно заплатить за подаренную квартиру или дом 18.01.2021, 18:141 Еще 22 пешеходных перехода вблизи школ Псковской области сделают безопаснее
18.01.2021, 18:060 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала ключевой центр питания Псковской области 18.01.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Крещение. ВИДЕО 18.01.2021, 17:590 После реконструкции количество торговых мест на «дачном» рынке «Нивы» сохранится 18.01.2021, 17:532 Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента
18.01.2021, 17:514 Рейтинг политической активности. Молодые перцы Vs Старая гвардия 18.01.2021, 17:422 Петр Алексеенко: Отмена дистанционного обучения — победа всех здравомыслящих людей 18.01.2021, 17:3838 Сторонники Навального заявили о подготовке митингов по всей стране 18.01.2021, 17:320 Дарья Козьякова рассказала о проблеме с баллонным газом в Себежском районе
18.01.2021, 17:225 Реплика Константина Калиниченко: «Самолет летит … в тюрьму»? 18.01.2021, 17:210 10 патрульных экипажей проверяли псковских водителей на выходных 18.01.2021, 17:030 В Пскове горел жилой дом на улице Плехановский посад 18.01.2021, 17:0132 Алексея Навального приговорили к 30 суткам ареста
18.01.2021, 16:530 Псковский инспектор ДПС помог семье выбраться из смятого в ДТП автомобиля 18.01.2021, 16:510 УФАС отменило торги на капремонт псковской библиотеки из-за грубых нарушений 18.01.2021, 16:480 Власти Псковского района отреагировали на жалобу жильцов затопленного нечистотами дома 18.01.2021, 16:411 Пенсионер органов прокуратуры Лазарь Аринштейн скончался на 99-году жизни в Великих Луках
18.01.2021, 16:270 Четыре золотые медали привезли псковские танцоры с соревнований в Поморье 18.01.2021, 16:260 Почти миллион рублей задолжал алиментщик из Куньинского района 18.01.2021, 16:210 Псковский, иконописный, первый 18.01.2021, 16:101 Нетрезвый петербуржец катался на «Порше» по Опочке
18.01.2021, 16:050 Большинство участников опроса ПЛН поддерживает возвращение очного формата обучения 18.01.2021, 16:030 Безработный инвалид обокрал школьницу в Гдове 18.01.2021, 15:540 Число обращений псковичей к врачам во второй половине 2020 года выросло на 18% 18.01.2021, 15:392 В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины
18.01.2021, 15:321 Потепление придет в Псковскую область с 21 января 18.01.2021, 15:280 Макеты официальных символов 11 муниципалитетов утвердил Геральдический совет Псковской области 18.01.2021, 15:260 В Пскове отменен запрет выхода на лед реки Великой 18.01.2021, 15:101 Интерактив: На глазах у жителей Опочки медленно и мучительно погибает лебедь
18.01.2021, 15:060 «Постскриптум»: Возвращение Навального и псковская политическая повестка. ВИДЕО 18.01.2021, 15:050 Декларировать цифровые финансовые активы обяжут губернатора, депутатов и глав районов 18.01.2021, 14:450 Депутат Дарья Козьякова намерена участвовать в выборах в областное Собрание 18.01.2021, 14:350 Псковичи присоединились к всемирной акции против повторения трагедии Холокоста
18.01.2021, 14:290 Великолукский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков 18.01.2021, 14:250 В Пскове сбит пешеход на улице Яна Фабрициуса 18.01.2021, 14:210 Псковские росгвардейцы выявили сильнейших в зимнем двоеборье и лыжных гонках 18.01.2021, 13:590 Полезные дела заразительны: Советники главы Великих Лук помогают медикам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.