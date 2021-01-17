Культура

Организаторы «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с директором АНО «ПсковКонцерт» Елизаветой Барышниковой, художественным руководителем и главным дирижером губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии также принял участие директор государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Представляя концепцию, Елизавета Барышникова подчеркнула, что в текущем году будет произведена «перезагрузка» праздника. Изменения затронут как творческую программу, так и его позиционирование в СМИ и продвижение, которое будет включать новые каналы распространения информации, в том числе в других регионах страны.

Подробнее о программе рассказал Николай Хондзинский. Главным событием станет театральная постановка оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», которую покажут на «оперной» сцене, а в дальнейшем адаптируют для показов в БКЗ филармонии. Планируется провести и балетный гала-концерт. Кроме того, на «исторической» сцене на поляне состоится показ ряда литературно-музыкальных проектов при участии известных артистов и коллективов страны.

Отдельное внимание спикеры уделили визуальному оформлению праздника и его инфраструктуре, что обеспечит комфортное пребывание на поляне взрослых и детей в течение всего дня, отметили в пресс-службе.

Михаил Ведерников спросил, что будет ли организовано на поляне в Михайловском место для семейного отдыха. Елизавета Барышникова отметила, что концепция праздника предполагает семейное времяпрепровождение, также будет предусмотрена интерактивная детская локация.

Ряд предложений по проведению фестиваля озвучил Георгий Василевич. Руководитель Пушкинского музея-заповедника предложил создать талисман Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также положить начало традиции ежегодного представления в рамках праздника культурного наследия и туристического потенциала одного из регионов Российской Федерации.

Глава региона поддержал представленные предложения и подчеркнул, что над обновленной концепцией проделана значительная работа. Михаил Ведерников отметил, что в ближайшее время необходимо доработать документы, которые планируется направить в Министерство культуры РФ для возможного получения дополнительной поддержки.