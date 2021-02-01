Культура

Почему в Пушкинском заповеднике нет аудиогидов, рассказал Георгий Василевич

Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) о том, почему в заповеднике нет аудиогидов и есть ли шанс, что когда-нибудь ситуация изменится.

Он заметил, что в музее есть хорошо вычитанные тексты, кроме того, доступен путеводитель на английском языке. Вместе с тем, издательская программа очень мала, поэтому отсутствуют подобные издания, переведенные на другие иностранные языки. Впрочем, эту проблему, по его словам, восполняют псковские специалисты, которые могут работать с туристами из зарубежья.

Отсутствие в Пушкинском заповеднике такой распространенной услуги, как предоставление аудиогидов, Георгий Василевич объяснил двумя причинами. Одна из них - отсутствие помещений, где туристы могли бы оснащаться необходимыми техническими средствами и куда они могли бы их возвращать. Технически сложно для этого организовать посты контроля.

«Можно было бы что-то сумасшедшее придумать, но дело в том, что живое общение с экскурсоводом - старинная практика Михайловского, петербургской школы экскурсоводов, - подчеркнул Георгий Василевич. - Мы готовим экскурсоводов так, чтобы с ними было интересно общаться. Одна из наших задач - дать возможность людям почувствовать себя в месте, отличающемся от городской среды, пообщаться вживую, попытаться дать людям почувствовать иной мир, который существует в 21 веке. Где можно, мы уходим от лишних записей, потому что они сразу убивают ощущение дома».

Кроме того, Георгий Василевич сообщил, что многие требования современных посетителей успешно удовлетворяют соцсети и сайт. Во время коронавируса они подтвердили свою востребованность. «Полтора миллиона в соцсетях - у нас не было такого никогда, - отметил директор заповедника. - Это ежедневная работа. Марафон поэзии в соцсетях дал больше 90 тысяч посетителей - такое бывало только в 60-е годы на праздниках».

Еще одна форма работы - создание небольших продуктов для тех, кто пользуется смартфонами. При этом возникает проблема обеспечения устойчивой связи на всей территории заповедника.

«Когда человек приходит в среду Михайловского, он сталкивается с необычными вещами: это феномен Пушкина, - уверен Георгий Василевич. - Мы уже готовы стать полуроботами, но мы пока люди и должны отзываться на те вещи, которым надо учиться - пение птиц, дождь, под которым можно бегать и расти, солнце... Вечность, которая дана человеку в таких местах, напоминает, что человек - тоже бесконечен. Ради этого мы стараемся все сохранить».

Рассуждая о возможности обустройства в Заповеднике удобных автопарковок, директор Заповедника заметил: «Сегодня ситуация такова, что многое из того, что мы бы хотели сделать, наталкивается на те же рифы, которые нас защищают». В частности, элементарное расширение стоянки, которое нужно в разных местах, потребует большого количества средств. По подсчетам музейщиков, отдельная стоянка обходится в сумму порядка 18-20 млн рублей из расчета не только всего необходимого сервиса, но и необходимости в дальнейшем оплачивать ущерб, наносимый природным объектам.