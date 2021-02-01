Культура

В Михайловском не могут установить ларьки с соками и пирожками из-за охранных зон

Строгость охранного законодательства не позволяет разместить на объектах Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» ларьки с соками и пирожками. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал директор заповедника Георгий Василевич.

Понимая, что туристы нуждаются в организации питания на местах, музей разместил в прошлом году сувенирные точки, где продавались в числе прочего вода, чай, кофе, кондитерские изделия. Однако в силу того, что на территории заповедника действуют жесткие охранные требования, музей получил предписание все убрать.

«Каждая такая точка давала музею миллион рублей, - рассказал Георгий Василевич, признав, что деньги эти для нужд музея отнюдь не лишние. - Музеи сейчас финансируются, исходя из потребностей, на 20-30%. Сегодня ситуация такова, что многое из того, что мы бы хотели сделать, наталкивается на те же рифы, которые нас защищают».

Директор музея напомнил, что перед Тригорским частные лица регулярно торгуют грибами и ягодами, однако к ним у контролирующих органов претензий не возникает. «Это частная инициатива, попытка поддержать местное население, они так себя спасают, - заметил Георгий Василевич. - Но в организованной части мы натыкаемся на серию регламентируемых запретов. Ряд вещей мы делаем не потому, что нам не хочется, а потому, что ищем форму, которая позволит не получать штрафы, пытаемся объяснять, разговаривать».

Со сложностями музей также столкнулся, пытаясь решить проблему расширения автостоянки. По подсчетам музейщиков, отдельная стоянка обходится в сумму порядка 18-20 млн рублей из расчета не только всего сервиса, но и необходимости в дальнейшем оплачивать ущерб, наносимый природным объектам.