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Культура

Перспективы создания музея Гейченко прокомментировал Георгий Василевич

03.02.2021 17:12|ПсковКомментариев: 0

Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич надеется, что рано или поздно в Михайловском начнет работу музей легендарного хранителя заповедника Семена Степановича Гейченко. Этой надеждой он поделился в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Отвечая на вопрос радиослушателя о судьбе коллекции самоваров, собранной Семеном Гейченко, он отметил, что дом ценен также кабинетом, где хранится сейчас значительная часть архива Пушкинского заповедника, гостиной, и там по большим праздникам собирались знакомые и друзья хранителя.

«Музей ставит перед собой задачу, чтобы этот дом со всеми коллекциями оставался частью открытого фондового хранения, чтобы туда можно было водить небольшие группы и показывать его, - отметил Георгий Василевич. - Сложности в том, что коллекция принадлежит дочери Гейченко Татьяне Семеновне, и она до сих пор не приняла решение, готова ли передать коллекцию музею. Эта идея остается, обсуждается на научных чтениях. Думаю, рано или поздно мы сможем это сделать. Великие музейщики должны быть всегда на слуху, чтобы память о них не уходила».

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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