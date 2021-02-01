Культура

Георгий Василевич об отношениях со Святогорским монастырем: Все вопросы стараемся решать по-христиански

Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился тем, как сегодня выстроены взаимоотношения между заповедником и Святогорским монастырем.

По его словам, в их основе лежат внимание и понимание. Он напомнил, что с 1992 года монастырь самостоятелен. «Мы стараемся решать все вопросы полюбовно, по-христиански, - заметил он. - Музей оказывает помощь и по уходу за могилой Пушкина, и по охране территории монастыря, что монахам сделать сложно».

Также в ходе передачи «Подстрочник» Георгий Василевич прокомментировал завершение своей деятельности в региональном отделении общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"», руководителем которого являлся.

«Решение об устранении от дел ОНФ я не принимал, - сказал он. - Но, может, это и не вина моих коллег, кто продолжает там работать. Повседневные вопросы в музее-заповеднике в таком количестве возникают и требуют решения, что порой даже на них не хватает времени и внимания в должном объеме. Работы очень много, дай бог справиться с ней».