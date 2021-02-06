Культура

Псковичей приглашают на интерактивные выставки ко Дню российской науки

Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает посетить интерактивные выставки, приуроченные к Дню российской науки (8 февраля). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в читальном зале библиотеки действует книжно-иллюстративная выставка «Нет преград человеческой мысли».

Один раздел выставки «Изобретатели и открытия» посвящен страницам жизни и деятельности отечественных ученых и изобретателей, внесших огромный вклад в мировую науку и технику.

«Книги расскажут удивительные истории великих открытий и изобретений, от начала письма и математического счета до открытия галактик и появления чудес нанотехнологий», - отметили в библиотеке.

Другой раздел «Ученые-псковичи» включает информацию об ученых, которые жили и работали на Псковской земле: Брадисе, Кикоине, Дерюгине и Зарудном.

И взрослые, и дети могут принять участие в интерактивных мероприятиях:

- викторина-загадка «Пытливые умы» поможет вспомнить о таких изобретениях русских ученых, как паровоз, радио, парашют;

- опыты и эксперименты «Электрический шар», «Кожа воды» и другие позволят по-новому взглянуть на привычный мир и стать свидетелями интересных процессов и явлений;

- игра-невидимка «Изобретение века» приоткроет некоторые факты из истории изобретения якоря, утюга и лифта;

- в игре «Третий лишний» необходимо найти изображение, которое является лишним;

- интеллектуальная викторина «Гранит науки» включает «научные» истории о Кулибине, Ковалевской, Твене, Дале, Пирогове, Менделееве;

- с помощью электронного приложения «3DBOOM» Смешарик-ученый поможет детям выполнить задания из книги «Играем в профессии»;

- благодаря приложению LiveColoring можно раскрасить ученого, который оживет на экране смартфона.

Также читателям предлагают прочитать и обсудить сказку А. Лопатиной «Умный царевич».

На младшем абонементе Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева для читателей проходит интеллектуальная акция «Тайны занимательной науки». Им предлагают познакомиться с жизнью 8 удивительных российских ученых, которые внесли особый вклад в развитие отечественной науки.

Детей ждут задания:

- «Академическая путаница», благодаря которой ребята узнают историю Дня российской науки;

- игра-поиск «Найди портрет», которая познакомит с личностью ученых;

- игра с QR-кодами «Сферы знаний» поможет раскрыть тайны наук, которыми занимались 8 российских ученых;

- «Великие творения» ученых они смогут угадать по описанию изобретений;

- игра со словами «Драгоценные факты» предложит участникам узнать любопытные факты о минералах, а названия минералов можно попробовать отыскать в филворде.

«Активное участие в акции поможет каждому участнику разгадать научную тайну. Участники акции могут не только посоревноваться друг с другом и занять место в турнирной таблице знатоков, но и разгадать тайну, спрятанную в нашем сейфе. А чтобы дети стали знаменитыми эрудитами, Библиотека - Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева подготовила для них выставку книг, которая поможет найти ответы на самые каверзные научные вопросы», - добавили организаторы.