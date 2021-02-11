Культура

В «Михайловском» открыли Февральские чтения памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылись XXIV Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять минувшее меня объемлет живо…», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Открывая первое пленарное заседание, директор государственного Пушкинского заповедника Георгий Василевич подчеркнул, что сегодня музей продолжает разговор, начатый много лет назад, еще в послевоенное время, Семеном Гейченко.

«У этого человека было совершенно особенное видение музея, - напомнил Георгий Василевич, - видение столь необычное, что часто даже ближайшие коллеги в сердцах говорили, что в Пушкиногорье создается «…не музей, а…» - и далее шло определение, от «цирк» до «склад». И только позже, - подытожил Георгий Василевич, стало очевидно, что именно с приходом Гейченко Пушкинский Заповедник приобрел и глубину, и динамику, здесь был найден особый способ органично соединять фантазию и реальность, превращать экспозицию в подлинное произведение искусства - музейного искусства».

На традиционных чтениях памяти Гейченко, продолжил Георгий Василевич, из года в год речь идет не только об истории, но и о современной музейной жизни, о сложностях, с которыми сталкиваются музейщики, и об их достижениях. За много лет на конференции побывали и директора учреждений, и рядовые сотрудники, за каждым из которых стоит колоссальный опыт музейной деятельности в разных ее областях, практики и идеологи музейной работы.

Отметим, что в программу нынешних чтений включены доклады и сообщения, как в традиционном, так и в видеоформате, а также презентации изданий, творческие встречи. По традиции участники конференции завтра примут участие в заупокойной службе на могиле С.С и Л.Д. Гейченко на городище Ворониче.