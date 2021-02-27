Культура

Творческий фестиваль «Мой Пушкин» стартовал в Псковской области

Ежегодный творческий фестиваль «Мой Пушкин» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в доме детства и юношества «Радуга».

Фото здесь и далее: дом детства и юношества «Радуга»

Для участия в фестивале заявились 74 человека, представляющих свое творчество в номинациях «Поэты и прозаики», «Художественное чтение», «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство» и «Исследователи».

В состав жюри вошли специалисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, дома детства и юношества «Радуга» и музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фестиваль проводится заочно в дистанционном формате по видеозаписям, фотографиям и текстовым файлам.

Познакомиться с творчеством юных конкурсантов можно в группе «Мой Пушкин».

Учредителем фестиваля выступает комитет по образованию Псковской области, организатором - дом детства и юношества «Радуга».