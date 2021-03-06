Культура

В Кобыльем Городище активно ведется реставрация церкви Михаила Архангела

На объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела» XV века, расположенном в деревне Кобылье Городище Гдовского района активно ведутся реставрационные работы. Как сообщается в инстаграм-аккаунте Псковской епархии, в 2020 году за счет средств федерального бюджета, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, в ООО «Регионинвестстрой» была разработана научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ в храме Архангела Михаила.

Научно-проектная документация была рассмотрена на заседании Научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, на котором дана положительная оценка проделанной работе, документация оценена как качественная и научно обоснованная.



Работы были начаты подрядной организацией ООО «АВК Групп» (Санкт-Петербург) в декабре 2020 года в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, на основании выданных комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области задания и разрешения на их проведение и в соответствии с научно-проектной документацией на проведение реставрационных работ.

Заданием предусмотрены ремонт, реставрация и приспособление памятника для современного использования. Заказчик работ – министерство культуры Российской Федерации. Сроки проведения работ – до 31 декабря 2021 года.