Юным поэтам Псковской области предложили написать стихи о героях войны

Московский Музей Победы запустил Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». Его приурочили к Международному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Творческое состязание проводится уже в четвертый раз, рассказали Псковской Ленте Новостей в инфоцентре музея.
Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. В основу произведений могут лечь семейные истории. Конкурс «Поэзия Победы» - это еще одна возможность поразмышлять о значении подвига всего военного поколения и о нашем долге перед теми, кто спас мир от нацизма.
Конкурс будет проходить по трем номинациям - для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.
Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.
Более подробная информация - на сайте Музея Победы.