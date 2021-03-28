Культура

Московский издатель рассказал, как псковским библиотекам пополнить свой фонд

Где библиотекам взять денег на комплектацию своих фондов, рассказал известный российский журналист, бывший редактор отдела журнала «Коммерсантъ-Деньги», который десять лет занимался изучением мошеннических схем, Алексей Ходорыч. Теперь он является директором по детским проектам издательства «Открытые системы», которое выпускает «Классный журнал» и «ПониМашку», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Не Неделе детской и юношеской книги Алексей Ходорыч побывал в Пскове и встретился с читателями.

«Я знаю, что у псковских библиотек есть затруднения с финансированием комплектования периодическими изданиями и книгами. Но в Пскове ситуация еще не самая плохая. Поверьте, есть дотационные регионы, где библиотекам еще хуже. В 2016 году на пресс-конференции Путина я спросил, как сделать, чтобы библиотеки получали достаточное финансирование для подписки на детские периодические издания. Ведь сама по себе такая подписка стала бы для детской периодики спасением, потому что у нас в стране не так уж много детских изданий – всего-то 160. Президент тогда сказал, что это проблема находится в зоне ответственности регионов. Но мы не успокоились и придумали с коллегами создать под эгидой российского детского омбудсмена Анны Юрьевны Кузнецовой частно-государственный фонд, в который каждая библиотека сможет обратиться за финансированием, но с одним условием: что её заявка будет обоснованной», - рассказал гость.

А пока такой фонд не создан, он объявил акцию. «Мы открыли всем детским библиотекам доступ к pdf-архиву "Классного журнала". Пока хоть так. 1500 библиотек этим архивом уже воспользовались, предлагаю псковским библиотекам последовать их примеру», - предложил Алексей Ходорыч.

Полный текст интервью с Алексеем Ходорычем читайте на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.