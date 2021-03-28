Московский издатель рассказал, как псковским библиотекам пополнить свой фонд

Где библиотекам взять денег на комплектацию своих фондов, рассказал известный российский журналист, бывший редактор отдела журнала «Коммерсантъ-Деньги», который десять лет занимался изучением мошеннических схем, Алексей Ходорыч. Теперь он является директором по детским проектам издательства «Открытые системы», которое выпускает «Классный журнал» и «ПониМашку», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской городской библиотеки.
Не Неделе детской и юношеской книги Алексей Ходорыч побывал в Пскове и встретился с читателями.
А пока такой фонд не создан, он объявил акцию. «Мы открыли всем детским библиотекам доступ к pdf-архиву "Классного журнала". Пока хоть так. 1500 библиотек этим архивом уже воспользовались, предлагаю псковским библиотекам последовать их примеру», - предложил Алексей Ходорыч.
Полный текст интервью с Алексеем Ходорычем читайте на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.