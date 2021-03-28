Культура

«Псковские губернские ведомости» теперь доступны в электронной библиотеке

Издание «Псковские губернские ведомости» теперь доступно в электронной библиотеке «Псковиана». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Как рассказали в библиотеке, «Псковские губернские ведомости» — это первая официальная газета типографского тиснения в Псковской губернии. Благодаря Президентской библиотеке в электронный формат переведены все выпуски газеты за 10 лет с 1838 по 1847 год включительно. Электронные копии издания размещены на портале Президентской библиотеки и в электронной библиотеке «Псковиана».

Первый номер «Псковских губернских ведомостей» увидел свет 5 января 1838 года. Газета выходила в Пскове на протяжении восьми десятилетий – до 30 декабря 1917 года. Первоначально издание имело официальную часть и прибавления к ней. Позже, с 1845 года, прибавления стали именоваться неофициальной частью.

В официальной части можно найти сведения об имениях и домовладениях, службе жителей губернии и другим. Неофициальную часть в XIX веке называли «живой летописью губернии», которая «содержит в себе немало драгоценных материалов для изучения местного края с разных сторон» (К. Евлентьев).

В настоящее время в электронной библиотеке можно ознакомиться также с выпусками газеты за 1876, 1877, 1878 года.

«Работа по оцифровке всего комплекса в сотрудничестве с Президентской библиотекой будет продолжаться», - заключили в библиотеке.