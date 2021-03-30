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Культура

Писательница из Петербурга рассказала псковичам о пользе бабушкиных очков

31.03.2021 09:01|ПсковКомментариев: 0

В рамках Недели детской и юношеской книги юные псковские читатели встретились с детской писательницей Евгенией Русиновой. Она выступила перед читателями библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева, Библиотеки - Центра детского чтения и Библиотеки - Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, Евгения Русинова рассказала им, что начинала как учитель физики, и поэтому теперь она пишет сказки про удивительные природные явления. Например, о том, откуда берется ветер, какова природа звука или как возникает радуга. При этом она продемонстрировала ученикам младших классов простейшие физические опыты, которые каждый из них сможет легко повторить дома.

По словам Евгении Русиновой, чтобы изучать «чудеса света», не выезжая никуда из Пскова, иногда достаточно всего лишь вооружиться бабушкиными очками: ведь с их помощью можно спроецировать на стену радугу, как и с помощью стакана с водой.

В ответ маленькие псковичи рассказали ей, что тоже знают, как «дотронуться рукой до радуги», потому что уже пробовали со своими мамами так делать, начитавшись занимательных книжек.

Встреча с писательницей каждый раз превращалась в веселую игру с загадками, а завершая общение с читателями, Евгения Русинова показывала им мультфильм про «Землялечку» (так называется созданный ею занимательный курс по астрономии, физике и географии).

Теги: #библиотека #культура #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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