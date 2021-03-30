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Культура

Псковичам предлагают поразмышлять о роли личности Александра Невского в истории

31.03.2021 17:58|ПсковКомментариев: 1

Литературный конкурс «Размышления об Александре Невском» объявили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении. Новое творческое соревнование приурочено к 800-летию святого благоверного великого князя, которое отмечают в этом году.

Юлия Леонычева. Александр Невский. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

На конкурс принимают прозаические или поэтические произведения об Александре Невском — защитнике Отечества, мудром полководце, искусном дипломате, прозорливом правителе и, в то же время, благочестивом христианине и смиренном молитвеннике, каким он предстает в церковной и в светской литературе. Дальним, в двадцать первом колене по линии матери, потомком этого русского героя был Александр Пушкин, напомнили в музее. Будущий поэт получил свое имя в честь святого Александра Невского, чем гордился. Кроме того, дружинником Невского был предок Пушкина, Гаврила Алексич, правнук Ратши. Об этом поэт упоминает в известном стихотворении «Моя родословная».

Чем интересен вам Александр Невский — одна из самых ярких фигур русской истории? Чем он вас привлекает? О необычном человеке и о роли личности в истории русского государства предлагает поразмышлять музей-заповедник.

Конкурс проводят в трех номинациях: отдельно будут оценивать работы детей, взрослых и совместное семейное творчество. Традиционно к участию в нем принимают только письма, написанные разборчивым почерком от руки, отправленные по почте до 31 мая текущего года. Имена победителей по решению музейного жюри, которое возглавит директор Пушкинского заповедника, лауреат государственной премии РФ Георгий Василевич, объявят 25 июля. Лучшие работы наградят памятными дипломами (диплом победителя конкурса, дипломы I, II, III степени) и, как планируется, опубликуют на музейном сайте.

С полными правилами конкурса можно познакомиться на официальной странице «Михайловского» в сети.

Теги: #конкурс #Пушкин #михайловское #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
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