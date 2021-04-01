Опубликован план работ по реставрации некрополя Ганнибалов-Пушкиных

Автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» опубликовала в своем Instagram-аккаунте план работ по реставрации некрополя Ганнибалов-Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре в апреле и мае.
Реставрация гранитной части памятника:
- очистка поверхности камня от всех видов загрязнений;
- удаление старых, разрушающихся реставрационных мастиковок с заменой на новые;
- дополнительное обследование крепежа блоков гранита;
- мастиковка небольших утрат и трещин раствором камнезаменителя. Заполнение швов между блоками;
- биоцидная обработка поверхности;
- обработка защитными составами поверхности камня.
Реставрация натурального мрамора:
- очистка поверхности камня от всех видов загрязнений;
- удаление старых, разрушающихся реставрационных мастиковок с заменой на новые;
- воссоздание небольших утрат из камнезаменителя;
- мастиковка трещин, сколов, выбоин;
- биоцидная обработка поверхности;
- консервационная обработка всех поверхностей камня защитными составами;
- очистка креста от дикой патины;
- золочение креста сусальным золотом;
- консервационная обработка поверхности креста защитными составами;
- тонировка надписи на цоколе памятника.
▪️ Реставрация металлического ограждения:
- устранение деформаций ограждения;
- ремонт поврежденных элементов;
- очистка старого красочного слоя;
- химическая очистка;
- консервационная обработка поверхности ограды защитными составами.