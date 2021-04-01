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Культура

Опубликован план работ по реставрации некрополя Ганнибалов-Пушкиных

02.04.2021 10:11|ПсковКомментариев: 0

Автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» опубликовала в своем Instagram-аккаунте план работ по реставрации некрополя Ганнибалов-Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре в апреле и мае.

Реставрация гранитной части памятника:

  • очистка поверхности камня от всех видов загрязнений;
  • удаление старых, разрушающихся реставрационных мастиковок с заменой на новые;
  • дополнительное обследование крепежа блоков гранита;
  • мастиковка небольших утрат и трещин раствором камнезаменителя. Заполнение швов между блоками;
  • биоцидная обработка поверхности;
  • обработка защитными составами поверхности камня.

Реставрация натурального мрамора:

  • очистка поверхности камня от всех видов загрязнений;
  • удаление старых, разрушающихся реставрационных мастиковок с заменой на новые;
  • воссоздание небольших утрат из камнезаменителя;
  • мастиковка трещин, сколов, выбоин;
  • биоцидная обработка поверхности;
  • консервационная обработка всех поверхностей камня защитными составами;
  • очистка креста от дикой патины;
  • золочение креста сусальным золотом;
  • консервационная обработка поверхности креста защитными составами;
  • тонировка надписи на цоколе памятника.

▪️ Реставрация металлического ограждения:

  • устранение деформаций ограждения;
  • ремонт поврежденных элементов;
  • очистка старого красочного слоя;
  • химическая очистка;
  • консервационная обработка поверхности ограды защитными составами.
Теги: #реставрация #Пушкинские Горы #святогорский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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