Анастасиевская часовня рядом с мостом чувствует себя очень плохо - Александр Голышев

«Анастасиевская часовня рядом с Ольгинским мостом ведет и чувствует себя очень плохо», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев, комментируя необходимость ее переноса.
По словам гостя студии, необходимость переноса часовни продиктована не только предстоящим капремонтом моста. «Она поставлена очень низко, ее заливает водой. Во-вторых, эффект резонанса от моста. В таких условиях она ведет и чувствует себя очень плохо», - констатировал директор музея, напомнив, что Анастасиевскую часовню предлагается перенести на 28 метров, на территорию, находящуюся в ведении университета.
Также он пообещал, что после этого «Анастасиевская часовня будет жить, и будет жить очень хорошо». Территория вокруг объекта будет благоустроена, освещена, а рядом появится «вагончик» инфоцентра.
«Это будет очень яркий памятник, прежде всего, для псковичей. С моста ее многие видят, а внутри мало кто был. Когда ее сделают, она заиграет по-настоящему», - пообещал Александр Голышев, выразив благодарность фонду Рериха, который выделил «первые деньги» на укрепление фресок и объявил сбор средств на спасение часовни.