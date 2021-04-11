Культура

Архивисты опубликовали фотографии празднования Первомая в Пскове в 1962 году

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал фотографии празднования Первомая в Пскове в 1962 году.

«Сегодня во многих СМИ вышли материалы о первом полете человека, о космонавтах, об акциях и конкурсах, которые проходят в этом году. Вот и мы, архивисты, решили не оставаться в стороне. Делимся с вами фотографиями 1962 года. Вот так отмечали Первомай в Пскове в тот год! Главной темой народного шествия стало покорение космоса. Портрет Гагарина на транспарантах, макеты космических кораблей и даже, как назвали бы это сейчас, инсталляции», - говорится в сообщении.