Культура

Книжная ярмарка открылась в Пскове

Книжная ярмарка начала работу в рамках XVI Международного книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

На ярмарке представили продукцию более 20 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова для детей и взрослых. «На ней можно приобрести самые "горячие" новинки по издательским ценам, обсудить последние новости в области литературы и искусства, просто пообщаться», - отметили в пресс-службе.

В этом году на ярмарке представлена продукция издательско-торгового дома гуманитарной книги «Гнозис», издательств «Этерна», «Неолит», «Карьера Пресс», «Паритет», «Согласие», «Росток», «Редкая птица», «Самокат», «КомпасГид», «Априори-Пресс», «Русский мир», «Квадрига», «РуДа», «Медиарост», торгового дома «Белый город», общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска».

Ярмарка работает 14-16 апреля с 10.00 до 19.00, 17 апреля с 10.00 до 15.00.

Использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.