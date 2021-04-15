Культура

В Доме Батова может открыться отделение банка

Отделение одного из коммерческих банков может открыться в Доме Батова. «Если будет готова кредитная организация вложиться в реставрационные работы - почему бы и нет?» - прокомментировал эту новость председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в 2016 году на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба Батова» проводился комплекс первоочередных консервационных и противоаварийных мероприятий.

«Памятник не находится в плачевном состоянии, хотя бытует мнение, что он на ладан дышит», - отметил Вадим Нэдик. Он рассказал, что пользователем объекта в настоящее время является Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Агентство рассматривает различные варианты использования здания, в том числе возможность сдачи аренды «за рубль».

«Дом Батова мы будем держать на самом пристальном контроле, - подчеркнул Вадим Нэдик. - Без проекта, который бы устроил наших историков, реставраторов, архитекторов, искусствоведов, там ничего не будет сделано».