Культура

Новую «Дорогу к Пушкину» открывают в «Михайловском»

Традиционную выставку «Дорога к Пушкину — 2020» откроют в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 17 апреля. Авторы представленных на ней работ — студенты, выпускники и педагоги Института графики и искусства книги Московского политехнического университета, давние друзья заповедника, рассказали Псковской Ленте Новостей в музее.

Екатерина Рябинина. Тени (2021).

Экспозиция достаточно велика — более 60 новых, 2017-2021 года, работ 17 очень разных авторов. На выставке представлены живопись, оригинальная (акварель, пастель, карандаш) и печатная графика (литографии, гравюры на пластике, офорты и так далее).

Бóльшая часть картин — пейзажи, в том числе и выполненные в псковских пушкинских местах, в музее-заповеднике «Михайловское», куда, по традиции, заложенной народным художником России Борисом Диодоровым и директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем, студенты и преподаватели вуза вот уже много лет приезжают на художественную практику. Представлены на выставке и иллюстрации к Маленьким трагедиям А. С. Пушкина, к рассказу А. И. Куприна «Белый пудель», и даже портреты Пушкина и Лермонтова.

Кирилл Нестерик. Портрет А.С. Пушкина (2020).

Развернута экспозиция в Научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и, как планируется, будет доступна для посетителей до конца текущего года.

В музее уточнили, что выставка «Дорога к Пушкину», как обычно, организована в рамках десятидневной художественной практики студентов Института графики и искусства книги в Святогорье. В нынешнем году на эту практику прибыло 13 студентов, преподавателей и выпускников Института графики и искусства книги.