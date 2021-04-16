Культура

Путин объявил о создании Фонда культурных инициатив

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.

«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский Фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более 1,5 тысяч креативных команд», - сказал глава государства в ходе послания Федеральному Собранию.

Кроме того, Путин сообщил о планах направить дополнительно 24 млн рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев малых городов и сельских населенных пунктов.

Напомним, в конце прошлого года Путин подписал указ об увеличении сумм, выделяемых на выплату грантов в области культуры и искусства до 8,46 млрд рублей в год. Первоначально общий размер таких грантов составлял около 8,19 млрд рублей.