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Культура

Псковские школьники создали видеоэкскурсию об Александре Невском на английском языке

11.05.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

Псковские школьники создали видеоэкскурсию на английском языке по достопримечательностям, связанным с именем Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Централизованная библиотечная система Пскова подвела итоги литературно-краеведческого конкурса для подростков и молодежи «Увенчанный громкою славой», который проводился в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского с 20 января по 20 апреля при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Напомним, конкурс состоял из викторины и творческого задания. Участники должны были создать видеоэкскурсию или план экскурсионного маршрута по местам, связанным с именем Александра Невского как в Пскове и в Псковской области, так и в других регионах РФ.

В онлайн-викторине приняли участие жители практически всех регионов РФ. Они прислали в Псков 564 ответа, 28% из которых оказались правильными.

Как отметили в библиотеке, наибольшее затруднение вызвал вопрос «Укажите, сколько снято художественных фильмов об Александре Невском, посвященных его жизни и деяниям? Назовите тот, который снимался на Псковской земле». На него поступил 261 верный ответ.

Все участники конкурса, успешно прошедшие хотя бы один из его этапов, получили сертификат. Победители были выбраны из тех участников, которые прошли оба этапа конкурса в каждой возрастной категории.

В конкурсе поучаствовали молодые люди из Пскова, Псковской и Ленинградской областей, Переславля-Залесского, Славска (Калининградская область), Верхней Пышмы (Свердловская область), республик Бурятия и Башкортостан.

Победителями в возрастной группе 12-14 лет стали семиклассницы из Погранично-таможенно-правового лицея (Псков) Алина Хлудок, Линда Дебирова и Софья Семенова, которые создали видеоэкскурсию по местам, связанным с именем Александра Невского в Пскове

В возрастной группе 15-18 лет лучшими признаны две видеоэкскурсии. Одну из них создал Павел Ильин, вторую – ученики Псковского технического лицея Ольга Александрова и Павел Якубовский.

В специальной номинации «Видеоэкскурсия на английском языке» лучшей признали видеоэкскурсию, созданную учащимися Псковской средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением английского языка Дарьей Бариновой, Ксенией Алексеевой, Анной Гоман, Сергеем Крютченко, Никитой Мищенко, Сергеем Мищенко, Лусине Мосисян, Анастасией Оленёвой, Анастасией Осиповой, Владленой Савиной и Эвелиной Филипповой. Они назвали свою видеоэскурсию «Александр Невский, воспетый Псковом».

Победителей наградили дипломами, сувенирами, подарочными сертификатами бюро путешествий «Континент», приглашениями на праздничные мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Всего в конкурсе приняли участие более 500 человек.

Победители конкурса могут забрать свои награды с 12 по 13 мая в библиотеке – центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 с 10.00 до 17.00.

Итоги конкурса и вся информация о нем размещена на сайте «Имя Александра Невского на карте Пскова».

Теги: #библиотека #школьники #экскурсии #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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