Культура

Начались ремонтно-восстановительные работы на могиле Пушкина

В Пушкинских Горах на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря в среду, 12 мая, начались ремонтно — реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича» (1799–1837)». Подрядная организация — «Северозападная дорожная компания», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Проект ремонтно-реставрационных работ в рамках государственного заказа подготовили специалисты организации «Артруст». Заказчиком выступила автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект разработан с учетом требования максимального сохранения подлинных материалов, конструкций и отделки объекта культурного наследия. Он предполагает реставрацию мраморного обелиска, цокольных камней и других элементов памятника, золочение декоративных элементов, изготовление нового защитного светопрозрачного колпака и многое другое.

Все мероприятия выполняются на основании разрешения, выданного комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области. Планируется, что работы будут завершены в конце июля 2021 года.