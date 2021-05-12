Культура

Фрагменты оперы XVIII века представят в Пскове 15 мая

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова представят фрагменты оперы XVIII века «Начальное управление Олега». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Оперу представят в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» в Приказной палате Псковского музея-заповедника 15 мая.

Руководитель проекта, музыковед Лариса Никитина рассказала, что «Начальное управление Олега» - это первая историческая опера на русском языке. Текст либретто принадлежит российской императрице Екатерине Великой. «Ее торжественная премьера состоялась в 1790 году в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Музыку к этой масштабной постановке создавали три композитора: итальянцы Джузеппе Сарти и Карло Каноббио, а также один из выдающихся представителей русской композиторской школы XVIII века Василий Пашкевич. Это яркое произведение в течение долгого времени оставалось за рамками внимания исполнителей и исследователей. На протяжении последних двух веков опера никогда не исполнялась полностью ни в России, ни за рубежом», - отметили в колледже.

В центре представления находится сцена свадьбы князя Игоря и изборской княжны Прекрасы, которую князь Олег по ее просьбе нарекает Ольгой. Здесь впервые в русском музыкальном театре был воплощен образ княгини Ольги - покровительницы Пскова.

Лариса Никитина отметила, что именно эти сцены вдохновили инициаторов проекта, который будет представлен 15 мая.

В роли князей Олега и Игоря, изборской княжны Ольги-Прекрасы, мещан, наблюдающих за свадебной церемонией, гостей на княжеской свадьбе выступят студенты специальностей «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки». Хоровые фрагменты прозвучат в исполнении академического хора колледжа (руководитель Инна Суровицкая, хормейстер Валерия Пименова) и вокального ансамбля Ars longa (руководитель Юлия Баландина). Оркестровые фрагменты исполнит инструментальный ансамбль, в состав которого входят Марк Лупаштян, Мария Иванова (скрипки), Любовь Никандрова (виолончель), Илья Кричевский (гобой), Лев Кричевский (валторна), Зоя Королева (фортепиано).

Аранжировку оркестровых антрактов для камерного состава выполнила заслуженный деятель искусств Псковской области, член союза композиторов России Татьяна Лаптева.

В спектакль включены танцевальные фрагменты в исполнении студентов специальности «Хореографическое творчество» в постановке Алены Тагировой.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер социальной защиты для ограниченного количеством зрителей. Планируется прямая трансляция спектакля.