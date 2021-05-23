Культура

Псковичей приглашают на мастер-класс по оформлению книг

Псковская областная библиотека приглашает читателей на бесплатные занятия в «Книжкиной мастерской», которые состоятся 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Секретами профессионального мастерства оформления книг поделятся эксперты форума - Ольга Шейнкман, арт–терапевт, преподаватель линогравюры и графических техник инклюзивного культурного центра «Тверская15» (Москва) и Александра Якушева, специалист по работе с детьми инклюзивного культурного центра «Тверская15» (Москва).

С 14.00 до 15.30 эксперты проведут мастер-класс «Линогравюра/гравюра на картоне», а с 16.30 до 19.30 псковичи смогут принять участие в мастер-классе «Литье бумаги».

«Участники мастер-классов будут резать, клеить, и, конечно же, выдумывать! Познакомятся с различными видами книжной графики, научатся отливать бумагу, узнают, что такое форзац, непременно полюбят буквицы, колонцифры и заставки. Также в программе - печать открыток, изготовление экслибрисов, календарей и плакатов к любимым фильмам, сочинение собственных историй и их иллюстрации», - рассказали в библиотеке.

Мероприятия пройдут в рамках I Межрегионального форума-мотиватора «Библиотека 2021. Время новых возможностей».

Предварительная запись на мастер-классы возможна по телефону +79215008763.