Культура

Премия «Ясная Поляна» открывает школу литературной критики имени Валентина Курбатова

Премия «Ясная Поляна» открывает школу литературной критики, которая будет носить имя псковича, литератора, лауреата Государственной премии России Валентина Курбатова, много лет входившего в жюри премии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», поддерживающего тесную связь с музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Известный всему миру музей-усадьба в Тульской области наряду с компанией Samsung Electronics являются соучредителями премии и организаторами новой школы.

Уже известно, что первые занятия для молодых критиков пройдут в рамках XXVI Международных яснополянских писательских встреч в августе. Планируется, что их проведут члены жюри премии «Ясная Поляна» - ректор Литературного института Алексей Варламов и писатель Владислав Отрошенко. Кроме них в преподавательский корпус войдут эксперты премии: литератор Лев Данилкин, литературный критик, спецкор «Ленты.ру» Наталья Кочеткова, литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель журфака МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина.

Подробности об организации учебного процесса, а также о том, как будут проводить первый набор в школу имени Валентина Курбатова, можно найти на официальном сайте премии «Ясная Поляна», сообщили в музее.