Культура

Художника из «плеяды питерских Соколовых» представляет «Михайловское»

Небольшую цифровую выставку картин молодого петербургского художника Алексея Соколова представляет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». С сегодняшнего дня эта виртуальная экспозиция доступна подписчикам и посетителям официального сообщества учреждения в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Небо над озером Кучане, оно же Петровское, на картине Алексея Соколова «Петровское» (2016). С официальной страницы «Михайловского» в социальной сети.

«Алексей Соколов — представитель большой художественной династии. Художниками были его прадед, Константин Алексеевич Соколов (1887—1963), дед, Алексей Константинович Соколов (1922—2001, профессор Академии художеств), отец, Леонид Алексеевич Соколов (заслуженный художник России, 1945). Творчество каждого из этой плеяды так или иначе связано с псковскими пушкинскими местами: они не раз бывали и работали в Святогорье, а произведения А. К. и Л. А. Соколовых хранятся в фондах "Михайловского" и часто представляют коллекции музея и шире, российскую традицию изобразительного и декоративно-прикладного искусства на различных выставках в Пушкинском заповеднике, в России и за ее пределами», - рассказали в музее.

Ганнибаловская беседка в Петровском на фарфоровой пластине работы Леонида Соколова (1991). Из фондов «Михайловского».

«Сам Алексей Соколов также часто пишет псковские пушкинские виды — уникальные по своей красоте и выразительности», - отметили в музее. В новой виртуальной экспозиции представлено несколько святогорских пейзажей — Михайловское, Тригорское и Петровское, монастырь на Святой (Синичьей) горе, река Сороть и озера Кучане и Белогуль в разные сезоны и при разной погоде.

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своем паблике сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят своих подписчиков и посетителей с творчеством молодых, подающих большие надежды живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы и их окрестности.