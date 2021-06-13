Культура

Псковичам предлагают снять видеопоздравление к Дню города

Псковские библиотекари приглашают своих читателей и всех, кто любит Псков, снять к очередному Дню города поздравительное видео в YouTube. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Видео может содержать поздравление в прозе или стихах, это также может быть посвященная Пскову песня, танец или эстрадный номер, мастер-класс в видеоформате в подарок псковичам, авторская видеоэкскурсия по родному городу или фото- и видеозарисовка, прославляющая красоту города. Приветствуются любые жанры и оригинальные идеи. Хронометраж – до десяти минут.

Лучшие из видеоматериалов опубликуют на сайте Централизованной библиотечной системы, а также во время трансляции специальной праздничной программы, которую псковские библиотекари по традиции запустят в своей группе «ВКонтакте» в День города.

В библиотеке предположили, что поздравить псковичей с праздником захотят не только простые читатели, но и знаменитости. Например, в прошлом году свои поздравительные видео для библиотечной праздничной онлайн-площадки сняли «Мисс Вселенная» Оксана Федорова и знаменитый псковский боксер, чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов.

Кроме того, в праздничной онлайн-трансляции, которую в День города ведут псковские библиотекари, обязательно участвуют лучшие псковские творческие коллективы, музыканты, поэты и писатели.

«Если вы хотите присоединиться к этому движению, то присылайте свои видеоматериалы по адресу: ot@bibliopskov.ru. Либо опубликуйте их в YouTube с доступом по гиперссылке и присылайте эту гиперссылку на тот же адрес», - добавили в библиотеке.

Видеоматериалы принимают с 15 по 28 июня. Авторы лучших видеопоздравлений получат призы и благодарственные грамоты.